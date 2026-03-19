الخميس 19 مارس 2026 1:19 ص القاهرة
زد يتأهل لنهائي كأس مصر على حساب طلائع الجيش

محمد جلال
نشر في: الخميس 19 مارس 2026 - 12:27 ص | آخر تحديث: الخميس 19 مارس 2026 - 12:29 ص

حسم فريق زد بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتصر زد على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء وامتدت للأشواط الإضافية ضمن مباريات الدور نصف نهائي كأس مصر.

افتتح التسجيل لطلائع الجيش عبد الله بكري (هدف ذاتي بالخطأ في مرماه) فى الدقيقة 62 قبل أن يتعادل أحمد عادل "ميسي" لـ زد فى الدقيقة 88 قبل أن يضيف رأفت خليل الهدف الثاني فى الدقيقة "97" وسجل محمود صابر الهدف الثالث لزد فى الدقيقة "120".

وينتظر زد الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي فى نصف النهائي كأس مصر المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، وسيكون موعد اللقاء النهائي 10 مايو 2026.


