أرتيتا: الخسارة أمام مانشستر يونايتد فوضى عارمة

وصف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، الخسارة أمام مانشستر يونايتد بالفوضى العارمة، رافضًا تحميل لاعبيه مسؤولية الخسارة.

وخسر أرسنال على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ميكيل أرتيتا في تصريحات بعد المباراة نقلتها شبكة «بي بي سي»: «يجب الإشادة بمانشستر يونايتد، لقد منحناهم هدفًا غير متوقع ومؤلم، ثم قدموا أداءً رائعًا بهدفين مذهلين ولم نكن في أفضل حالاتنا».

وأضاف: «في أول 30 دقيقة، كنا مسيطرين تمامًا، وسجلنا هدفًا، لكن بعد ذلك فقدنا الكرة مرات عديدة في مناطق مهمة، بدأنا نفقد السيطرة والهيمنة وتحولت المباراة إلى فوضى عارمة».

وتابع: «يستحق اللاعبون الكثير من الثناء على ثبات مستواهم، عندما نخسر مباراة أتحمل المسؤولية وعليّ حماية اللاعبين».

وأوضح: «لقد فرطنا في الفوز، إذا أردت الفوز عليك أن تمر بهذه اللحظات، ولا يمكنك أن تتوقع الفوز في كل مباراة، فهذا غير واقعي».

وأتم: «المباراة المقبلة ستكون في دوري أبطال أوروبا، اليوم لم نكن في مستوانا المعهود ودفعنا الثمن».

وبخسارته في مباراة اليوم تجمد رصيد أرسنال عند 50 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي وأستون فيلا صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 38 وتقدم للمركز الرابع.