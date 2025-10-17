أكد فيرجيل فان دايك، قائد نادي ليفربول، أن تعاقدات الريدز رائعة في الصيف، مشيرًا إلى أن الراحلين أثروا على الفريق.

وقال فان دايك في تصريحات عبر شبكة ليفربول إيكو: "أعتقد أن النادي قدم أداءً رائعًا فيما يتعلق بالصفقات التي أجريناها، لكنها ليست إضافات حقيقية لأننا فقدنا الكثير من الجودة التي كانت مهمة للغاية على مدار السنوات القليلة الماضية".

وأضاف: "رحل لويس دياز، داروين نونيز ، جاريل كوانساه ، هارفي إليوت من الواضح أن هذه كمية كبيرة من الجودة التي بعناها".

وأنهى: "كان علينا استبدال هؤلاء اللاعبين، بلاعبين ذوي جودة عالية، ونعلم أن سوق الانتقالات اليوم صعب، لكن النادي نجح ببراعة في ضم هؤلاء اللاعبين الآن، وحان وقت العمل وبناء فريق قوي جدًا على أرض الملعب للمنافسة في جميع المسابقات التي نشارك فيها، هذا هو هدفنا".