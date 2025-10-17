ألمانيا تزيد الغرامات على المشرعين المخلين بالنظام في البرلمان

أصبحت الإهانات والسلوك التخريبي في البوندستاج (مجلس النواب الألماني) تحمل الآن غرامات أعلى.

ووافق البرلمان مساء الخميس على تغييرات في قواعد سلوك أعضائه، بدعم من الائتلاف الحاكم المكون من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين.

وبموجب القواعد الجديدة، ستتضاعف الغرامة التأديبية على سوء السلوك الجسيم الذي يرتكبه المشرعون، مرتفعة من 1000 يورو (1170 دولارا) إلى 2000 يورو. وسترتفع الغرامة في حال تكرار المخالفات من 2000 يورو إلى 4000 يورو.

كما سيواجه المشرعون الذين يطلب منهم الالتزام بالنظام ثلاث مرات في غضون ثلاثة أسابيع غرامة مالية، بينما تؤدي ثلاثة إنذارات خلال جلسة واحدة إلى الطرد التلقائي من القاعة.

وقالت رئيسة البوندستاج جوليا كلوكنر: "لا يتعلق الأمر بالتوجه السياسي... بل بالطريقة التي ندير بها العمل البرلماني".

وانتقد ستيفان براندنر، المشرع عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، هذه الخطوة ووصفها بأنها "هجوم مباشر على المعارضة"، متهما الائتلاف باستخدام القواعد الجديدة لحماية أغلبيته.

وتشدد القواعد الجديدة أيضا العقوبات على التغيب. وسيجري تخفيض بدل المشرعين الذين يتغيبون عن تصويت مسجل بمقدار 200 يورو، وهو ضعف العقوبة السابقة. أما أولئك الذين يتغيبون دون عذر عن يوم جلسة كامل، فسيتعين عليهم الآن دفع 300 يورو.