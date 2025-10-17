وزير الطيران: تعزيز السلامة الجوية أولوية وطنية

- استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى معايير التشغيل الآمن وفقًا لمتطلبات الإيكاو



شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني والإدارة المركزية لحوادث الطيران، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وقع البروتوكول كل من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار رامي منصور رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجانبين في مجالات سلامة الطيران المدني، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة الجوية، ويعزز التزام الدولة المصرية بمتطلبات اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وأكد الدكتور سامح الحفني أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الطيران المدني المصري بما يتواكب مع أحدث الممارسات العالمية، ذاكرا أن التكامل بين الجهات التابعة للوزارة يمثل ركيزة أساسية لضمان التشغيل الآمن والفعّال لمنظومة الطيران المدني.

وأضاف الوزير، أن ملف السلامة الجوية يحظى باهتمام خاص كونه أحد عناصر الثقة في صناعة النقل الجوي محليًا ودوليًا، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة وتطوير قدرات العاملين وفق أحدث المعايير الدولية لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة.

واختتم وزير الطيران المدني بتأكيده أن هذا التعاون يمثل خطوة جديدة نحو مزيد من التكامل الفني والمؤسسي داخل القطاع، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو نظام طيران آمن ومستدام يواكب التطورات العالمية ويعكس المكانة الرائدة لمصر في مجال الطيران المدني.