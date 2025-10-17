مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تعود منافسات الأندية اليوم الجمعة، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، حيث تستأنف مسابقات الدوري في عدد من البلدان، بالإضافة لمباريات الكونفدرالية الإفريقية.

ويعود الدوري المصري بثلاث مباريات لحساب الجولة الحادية عشرة، فيما تقام مباراة واحدة في كلًا من الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وتستعرض «الشروق» مواعيد أهم مباريات اليوم، والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

كأس الكونفدرالية الإفريقية – الدور التمهيدي الثاني:

الاتحاد الليبي × المصري البورسعيدي 08:00م beIN SPORTS 7

الدوري المصري الممتاز:

وادي دجلة × مودرن سبورت 05:00م on sport

المقاولون العرب × إنبي 08:00م on sport

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية 08:00م on sport2

دوري الدرجة الأولى الإسباني:

ريال أوفييدو × إسبانيول 10:00م beIN SPORTS 3

دوري الدرجة الأولى الفرنسي:

باريس سان جيرمان × ستراسبورج 9:45م beIN SPORTS 1

دوري الدرجة الأولى الألماني:

يونيون برلين × بوروسيا مونشنجلادباخ 9:30م MBC ACTION

دوري المحترفين السعودي:

الفيحاء × الاتحاد 6:05م قناة ثمانية

الأهلي × الشباب 9:00م قناة ثمانية