 مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
الجمعة 17 أكتوبر 2025 9:50 ص القاهرة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 9:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 9:05 ص

تعود منافسات الأندية اليوم الجمعة، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، حيث تستأنف مسابقات الدوري في عدد من البلدان، بالإضافة لمباريات الكونفدرالية الإفريقية.

ويعود الدوري المصري بثلاث مباريات لحساب الجولة الحادية عشرة، فيما تقام مباراة واحدة في كلًا من الدوري الإسباني والفرنسي والألماني.

وتستعرض «الشروق» مواعيد أهم مباريات اليوم، والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

كأس الكونفدرالية الإفريقية – الدور التمهيدي الثاني:

الاتحاد الليبي × المصري البورسعيدي    08:00م   beIN SPORTS 7  

الدوري المصري الممتاز:

وادي دجلة × مودرن سبورت  05:00م                 on sport

المقاولون العرب × إنبي  08:00م                       on sport

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية  08:00م            on sport2

دوري الدرجة الأولى الإسباني:

ريال أوفييدو × إسبانيول  10:00م                         beIN SPORTS 3

دوري الدرجة الأولى الفرنسي:

باريس سان جيرمان × ستراسبورج  9:45م                        beIN SPORTS 1

دوري الدرجة الأولى الألماني:

يونيون برلين × بوروسيا مونشنجلادباخ  9:30م                       MBC ACTION

دوري المحترفين السعودي:

الفيحاء × الاتحاد  6:05م                    قناة ثمانية

الأهلي × الشباب  9:00م                    قناة ثمانية


