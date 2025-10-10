نصف الإسرائيليين يرون وجوب إجراء انتخابات بعد إعادة الأسرى

أظهر استطلاع للرأي، الجمعة، أن نحو نصف الإسرائيليين يرون وجوب إجراء انتخابات عامة بعد إعادة الأسرى من قطاع غزة.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن 48% من الإسرائيليين يعتقدون أنه بعد إتمام إطلاق الأسرى من غزة فإنه يجب إجراء انتخابات عامة بمقابل معارضة 39%، فيما قال 13% إنهم لا يعرفون.

ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن "الاتفاق الدراماتيكي على المرحلة الأولى من الاتفاق لإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) يؤدي إلى تعزيز الليكود بمقعدين، وإضعاف كبير بثلاثة مقاعد لحزب القوة اليهودية المعارض للاتفاق".

ووفقا لنتائج الاستطلاع فإنه لو جرت انتخابات اليوم فإن "الليكود" سيحصل على 27 من مقاعد "الكنيست" (من أصل 120) مقارنة مع 25 في الأسبوع الماضي.

أما حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف فيحصل على 6 مقاعد مقارنة مع 9 مقاعد الأسبوع الماضي.

وبحسب الاستطلاع فإنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن المعسكر الداعم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحصل على 51 مقعدا، فيما يحصل المعسكر المعارض على 59 مقعدا، والنواب العرب على 10 مقاعد.

ووفقا للنظام الإسرائيلي يلزم من أجل تشكيل حكومة، الحصول على ثقة 61 نائبا في الكنيست (البرلمان) على الأقل.

وتقول أحزاب المعارضة الإسرائيلية، إنها لن تتحالف مع النواب العرب لتشكيل حكومة.

ولا تلوح بالأفق انتخابات في إسرائيل لرفض نتنياهو انتخابات في ظل الحرب، فيما تنتهي ولاية الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو نهاية العام المقبل.

وذكرت "معاريف" إن الاستطلاع الذي أجري من قبل معهد "لازار" (خاص) شمل عينة عشوائية من 500 إسرائيلي وكان هامش الخطأ 4.4 في المائة.

وفجر الجمعة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وهو ما يعني دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل فوري، وتوقف الإبادة التي تجاوزت عامين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن وزراء الحكومة صوتوا لصالح إبرام الاتفاق، باستثناء 5، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأشارت الهيئة إلى أن جميع الوزراء الذين اعترضوا على الصفقة هم من حزبي "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية"، اللذين يتزعمهما المتطرفان بن غفير وسموتريتش.

وفجر الخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحركة "حماس"، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.