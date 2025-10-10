 انطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء - بوابة الشروق
الجمعة 10 أكتوبر 2025 10:15 ص القاهرة
انطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

محمد فتحي
نشر في: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 10:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 10:09 ص

انطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل بمقار النقابات الفرعية بالمحافظات، لاختيار نصف أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية وممثلي القطاعات الجغرافية.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، أن عملية الاقتراع تنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها غلق صناديق التصويت وبدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية.

وشددت اللجنة على أن التصويت سيكون سريًا ومنفردًا داخل كابينة أو ساتر مخصص، باستخدام البطاقات الملونة الخاصة بكل مستوى انتخابي، وأنه يُحظر تمامًا أي شكل من أشكال الدعاية داخل مقار الاقتراع.

