تركيا وجنوب إفريقيا توقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وقعت تركيا وجنوب إفريقيا، الأربعاء، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في أنقرة، على هامش اجتماع اللجنة الوطنية الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك عقب اجتماع جرى بين وفدي البلدين برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز ونظيره من جنوب إفريقيا باول ماشاتيل في المجمع الرئاسي التركي.

وجرى توقيع "البيان المشترك بشأن إنشاء لجنة الاقتصاد والتجارة المشتركة" و"مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة" بين وزارة التجارة التركية ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا.

كما تم توقيع "مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الرياضي" و"مذكرة تفاهم للتعاون في التعليم العالي".

وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، قال يلماز إن اللجنة الوطنية الثنائية تمثل آلية تسمح بمناقشة كافة جوانب العلاقات الثنائية بين تركيا وجنوب إفريقيا.

وأضاف أن هذه اللجنة تساهم في تنويع مجالات التعاون وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية.

وأضاف: "بناءً على مستوى العلاقات الذي تم التوصل إليه في اجتماع اليوم، قررنا اتخاذ الخطوات اللازمة للارتقاء بمستوى اللجنة إلى مستوى رؤساء الدول. كما اتفقنا على عقد اجتماعات اللجنة بانتظام في المستقبل".