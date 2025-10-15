قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن بلاده ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، مشيرا إلى أن الأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وأضاف الشرع، خلال اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد وصوله إلى قصر الكرملين: "تربط روسيا وسوريا جسور تعاون جادة بما في ذلك التعاون الاقتصادي"، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

كما شكر الرئيس السوري، الرئيس بوتين على استقباله في موسكو، قائلًا: "هذه زيارة هامة".

وأضاف: "نحاول أن نعرف بسوريا الجديدة في مختلف أنحاء العالم وروسيا من الدول التي تربطنا بها علاقات جيدة".

وتابع: "نؤكد أن هناك علاقات قوية بين سوريا وروسيا ونعمل على إعادة ربط هذه العلاقات. نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا"، مؤكدا: "نعمل على إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع روسيا".

ووصل الشرع إلى روسيا في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع بوتين حول العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن زيارة الشرع تأتي في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي.

ووصل الشرع على رأس الوفد المرافق له ومعه وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ماهر الشرع.