15 مليون سائح زاروا المغرب في 9 أشهر من العام 2025

قالت وزارة السياحة المغربية، الأربعاء، إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد خلال 9 أشهر من العام الجاري بلغ نحو 15 مليونا.

جاء ذلك في بيان للوزارة أوضحت فيه أن "عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد خلال الفترة الممتدة بين يناير وسبتمبر 2025 بلغ نحو 15 مليون سائح، وهو رقم قياسي جديد".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 14 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024.

وأوضحت أن "هذا الرقم القياسي الجديد يؤكد استمرار الدينامية الإيجابية منذ بداية 2025، بفضل تعزيز الربط الجوي، وحملات الترويج الموجهة، وتحسين التجربة السياحية بشكل مستمر."

وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، إن توافد 15 مليون سائح "يعكس نجاح الاستراتيجية المتبعة"، دون أن توضح تفاصيل عن هذه الاستراتيجية.

وأضافت أن "الحكومة تواصل تعبئتها لتسريع هذه الدينامية وجعل السياحة رافعة اقتصادية حقيقية في جميع الجهات"، وفق البيان نفسه.

ومثلت السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2024، بعد تحويلات المغتربين.

وخلال 2024 نجحت البلاد في استقطاب 17.4 مليون سائح، بزيادة 20 بالمئة مقارنة بالعام 2023، لتتصدر الوجهات السياحية في إفريقيا.