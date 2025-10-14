أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أن مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، التي انعقدت في الثالث عشر من أكتوبر 2025، كانت تجربة استثنائية على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن ما شاهده داخل القاعة وخارجها لا يمكن مقارنته بما يُعرض على الشاشات.

وقال أبو بكر، في برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، إن القمة جسّدت نموذجًا مصريًا متفردًا في التنظيم والإدارة، موضحًا أنه وصل إلى مقر المؤتمر فجرًا، ليجد الأطقم الفنية والتنظيمية في حالة استعداد كامل منذ الخامسة صباحًا، في مشهد يعكس الانضباط والدقة في العمل.

وأضاف أنه حصل على تصريح الدخول فور وصوله، وتم السماح له بإدخال كل المعدات الإعلامية بسهولة ويسر، مؤكدًا أن رئاسة الجمهورية كانت تتابع كل التفاصيل الدقيقة لضمان سير اليوم بسلاسة وكفاءة.

وأوضح أن ثلاث قاعات كاملة جُهّزت خصيصًا للإعلاميين لتسهيل التغطية، لافتًا إلى أن ما شاهده في شرم الشيخ فاق ما رآه في مؤتمرات عالمية كبرى، مثل الأمم المتحدة ودافوس من حيث النظام والتقنيات والخدمات.

وأشار أبو بكر إلى أن شرم الشيخ كانت محط أنظار العالم بتغطية إعلامية غير مسبوقة، حيث توافد مئات المراسلين والمصورين من مختلف القارات، قائلًا إن عدد الإعلاميين الذين حضروا القمة تجاوز 600 شخص من دول، بينها: الصين، وفيتنام، وإيطاليا، وروسيا، وتركيا، إلى جانب الأطقم الفنية والمصورين، ما جعل المدينة المصرية محور اهتمام وسائل الإعلام الدولية خلال هذا اليوم التاريخي.

كما وجّه الشكر والتقدير إلى مؤسسات الدولة التي ساهمت في نجاح المؤتمر، وعلى رأسها ديوان رئاسة الجمهورية، وشرطة رئاسة الجمهورية، والمراسم، ومكتب المتحدث الرسمي، والسفير محمد الشناوي، والحرس الجمهوري، إلى جانب جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة، مؤكدًا أن كل مؤسسة أدت دورًا جوهريًا في تأمين وتنظيم هذا الحدث العالمي بما يعكس تضافر الجهود الوطنية خلف القيادة السياسية لتحقيق هذا الإنجاز.