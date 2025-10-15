- بوتين: مصلحة الشعب السوري أولوية والتعاون بين موسكو ودمشق مستمر

صرّح الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، في مقابلة مع شبكة "CBS" الأمريكية بأن إسرائيل استفادت من المشهد السوري بعد طرد إيران وحزب الله، مؤكدًا أن سوريا لا تسعى لتهديد أحد رغم مواجهتها قوى أكبر من إسرائيل عشرات المرات.

وأعرب الشرع عن احترام بلاده لكل الاتفاقيات السابقة مع روسيا، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج السوري يعتمد على موسكو، ومؤكدًا أن دمشق تعمل على إعادة ربط العلاقات السياسية والاستراتيجية مع دول العالم.

وخلال اللقاء، مازح الشرع بوتين قائلًا: "لديكم درج طويل"، مضيفًا أن الرياضة ساعدته على الصعود دون تعب.

فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله نظيره السوري أحمد الشرع في موسكو، أن ما يهم روسيا أولاً هو مصلحة الشعب السوري، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين البلدين، ووجود أكثر من 4000 طالب سوري يدرسون في روسيا، بالإضافة إلى لجنة التعاون المشتركة القائمة منذ عام 1973.

وأشاد بوتين بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في سوريا، واصفًا إياها بـ"الناجحة"، مؤكدًا دعم موسكو لدمشق في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والتنسيق الميداني على الساحة الدولية.