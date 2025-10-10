تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح

تراجعت أسعار الذهب بشدة في تعاملات اليوم الخميس، منهيةً سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، حيث لجأ المستثمرون إلى جني الأرباح بعد المكاسب التي حققها المعدن الأصفر خلال الارتفاع الأخير ووصوله إلى مستويات قياسية جديدة.

انخفض سعر الذهب في تسليم أكتوبر الحالي بمقدار 97 دولارا اي بنسبة 40ر2% إلى 30ر3946 دولارا للأوقية.

كما انخفض سعر الفضة تسليم الشهر الحالي بشكل حاد بمقدار 8060ر1 دولارا أي بنسبة 71ر3% إلى 850ر46 دولارا للأوقية.

يأتي هذا في حين دخل إغلاق الحكومة الأمريكية يومه التاسع. وقد تم تسريح حوالي 750 ألف موظف فيدرالي على مستوى البلاد. وأعلنت إدارة الإيرادات الداخلية (الضرائب) الأمريكية أمس تسريح 34 ألف موظف.

مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم كولومبوس ، يقوم المسافرون بإلغاء رحلاتهم إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يؤثر الانخفاض في الإنفاق السياحي، الناجم عن نقص الموظفين، على الاقتصاد.

ومازال الجمود مسيطرا على الكونجرس الأمريكي بشأن إقرار مشروع قانون التمويل قصير الأجل الذي يستهدف الخروج من حالة الإغلاق الحكومي. يرفض الجمهوريون والديمقراطيون الحلول الوسط مع تمسك كل طرف بموقفه، وإلقاء اللوم على الطرف الآخر.

يصوت مجلس الشيوخ اليوم (للمرة السابعة) على مقترحات متنافسة لإعادة فتح الحكومة.

من ناحيته حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن العديد من الموظفين الحكوميين المفصولين مؤقتًا من العمل قد لا يحصلون على رواتبهم المتأخرة حتى في حال انتهاء الإغلاق، مع أنه أكد لأفراد الجيش أنه سيتم صرف رواتبهم.

مع تباطؤ الاقتصاد الوطني وارتفاع معدلات البطالة، فإن آثار فقدان الموظفين الفيدراليين وظائفهم تمنع المستثمرين من وضع خطط طويلة الأجل. وقد عزز هذا من قيمة المعدن الأصفر، الذي يُعتبر ملاذا آمنا.