إسرائيل تقدر إتمام انسحابها إلى الخطوط الجديدة داخل غزة ظهر الجمعة

يُقدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي إتمام انسحابه الأول إلى مواقع تمركزه الجديدة داخل قطاع غزة، بحلول ظهر اليوم الجمعة، وذلك وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت إذاعة الجيش لإسرائيلي: "يُقدّر الجيش أنه بحلول الظهر، ستتمركز جميع القوات على خطوط الانسحاب المنصوص عليها في الاتفاق".

وأوضحت أنه "من لحظة تمركز الجيش الإسرائيلي على الخطوط، تبدأ مهلة الـ 72 ساعة التي يُطلب من حماس خلالها إعادة المختطفين".

وقالت الإذاعة إنه "من المتوقع عودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة) بحلول ظهر الاثنين على أبعد تقدير"، وأشارت إلى احتمالية عودتهم قبل ذلك التوقيت.

وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، ما يعني دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل فوري.

ومساء الخميس، بدأ الجيش الإسرائيلي انسحابه تدريجيا من مدينة غزة إلى خطوط جديدة داخل القطاع، تطبيقا للاتفاق، وفق إعلام عبري.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، صوت وزراء الحكومة لصالح إبرام الاتفاق، باستثناء 5، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش.

والخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحركة "حماس"، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.