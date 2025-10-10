100 شاحنة مساعدات تعبر من رفح إلى كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني

عبرت نحو 100 شاحنة مساعدات إغاثية، اليوم الجمعة، من بوابة معبر رفح الفرعية في اتجاه معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني، من بينها شاحنات قافلة "زاد العزة 48" المقدَّمة من الهلال الأحمر المصري.

وأكد مصدر مختص في شمال سيناء أن الشاحنات محمَّلة بمواد غذائية ومستلزمات طبية وإغاثية مقدَّمة من مؤسسات مصرية وعربية ودولية.

وأوضح المصدر أنه تم، أمس الخميس، إدخال 162 شاحنة مساعدات متنوعة، من بينها: 80 شاحنة تابعة للأمم المتحدة (UN)، و17 شاحنة للهلال الأحمر المصري، و21 شاحنة قطرية، و30 شاحنة للمخيم المصري، و5 شاحنات من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الخميس، بلغ 6919 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح أهالي قطاع غزة.

وبيّن أن هذه الشاحنات حملت نحو 52 ألف طن من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى 35 شاحنة وقود دخلت إلى قطاع غزة محمَّلة بأكثر من 1000 طن من السولار اللازم لتشغيل المستشفيات.

وبحسب إحصاءات سابقة، فقد تم منذ 7 أكتوبر 2023 إدخال 37,412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح، إلى جانب 28,584 طنًا من الغاز و60,345 طن سولار و1,266 طن بنزين، وذلك حتى توقف دخول المساعدات الإنسانية من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.

من جهته، أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء استعداد جميع الجهات المختصة في المحافظة لتنفيذ ما يلزم من تبعات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المحافظ من أمام بوابة معبر رفح، أمس الخميس، إلى جاهزية قطاعات الصحة والإسعاف والمساعدات الإنسانية والمعابر البرية والبحرية والجوية، لتنفيذ سيناريوهات التعامل وفق رؤية الدولة تجاه الأزمة.

ولفت إلى أن الدولة، منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر الماضي، شكّلت خلية لإدارة الأزمة من مختلف الجهات الحكومية، ونجحت في التعامل معها باحترافية كبيرة، مؤكدًا أن محافظة شمال سيناء قادرة على إدارة تبعات وقف إطلاق النار بكفاءة عالية.