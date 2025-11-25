ريال مدريد يدعم ألونسو في مواجهة الثورة الصامتة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد تدعم بقوة المدرب تشافي ألونسو في مواجهة أي اعتراضات أو امتعاض بين اللاعبين على سياساته وطريقة إدارته للفريق.

ويواجه ألونسو بحسب تقارير صحفية إسبانية، أزمة مع بعض من لاعبي الفريق في مقدمتهم البرازيلي فينيسيوس جونيور الجناح الأيمن الذي لا يشارك بانتظام تحت قيادته، كما يعاني كل من فيديريكو فالفيردي وبراهيم دياز من عدم تفاهم مع المدرب أيضا.

لكن ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن إدارة ريال مدريد تدعم ألونسو فيما يراه مناسبا من قرارات لمصلحة الفريق.

وتؤمن إدارة الريال بمشروع ألونسو وما يمكن أن يقدمه مع الفريق، ومن ثم فإن ذلك يبدد أي جدل أو شكوك بشأن مستقبل المدير الفني الذي تولى المهمة مع نهاية الموسم الماضي.