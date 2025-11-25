الادعاء الفرنسي: القبض على 4 أشخاص آخرين على صلة بسرقة مجوهرات اللوفر

أعلن ممثل الادعاء في باريس، القبض على 4 أشخاص آخرين اليوم الثلاثاء، على صلة بسرقة مجوهرات متحف اللوفر التي تمت في أكتوبر الماضي، وتبلغ قيمتها 102 مليون دولار.

وقالت لور بيكو، التي يتولى مكتبها التحقيق، إنه قد تم احتجاز رجلين وسيدتين من منطقة باريس صباح اليوم الثلاثاء، تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عاما.

ولم يشر بيانها إلى دورهما المشتبه به في السرقة التي تمت في 19 أكتوبر.

يشار إلى أنه لم يتم بعد استعادة المسروقات، التي تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار.

وتتضمن المسروقات، قلادة من الألماس، والزمرد أهداها نابليون للإمبراطورة ماري لويز، ومجوهرات تعود للملكتين ماري إميلي وهورتنيس في القرن التاسع عشر وتاجا مرصعا باللؤلؤ والماس كان مملوكا للإمبراطورة أوجيني.

وتمكنت حملة، تفتيش شرطية في وقت سابق من القبض على أفراد آخرين مشتبه بهم من الفريق المؤلف من 4 رجال، الذين يعتقد أنهم ارتكبوا السرقة الجريئة.

وأسند قضاة التحقيق، تهما أولية لـ3 رجال وامرأة تم القبض عليهم في أكتوبر.