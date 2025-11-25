البرلمان الأوروبي يصدق على قواعد أكثر صرامة بشأن ألعاب الأطفال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صدّق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على قواعد أكثر صرامة بشأن بيع ألعاب الأطفال داخل الاتحاد الأوروبي.

وبموجب التشريع الجديد، سيتم حظر بعض المواد الكيميائية وفرض المزيد من الالتزامات على الأسواق الإلكترونية، بهدف تقديم حماية أفضل للأطفال من الألعاب غير الآمنة في الاتحاد الأوروبي.

ومن أهم عناصر المتطلبات الجديدة، تقديم جواز رقمي للمنتجات، وهو ما يتعين أن يكون بحوزة كل لعبة يتم بيعها داخل الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وسوف يتضمن الجواز معلومات السلامة ذات الصلة التي يمكن الوصول إليها عن طريق رمز الاستجابة السريعة، وهو ما يسمح للمستهلكين ولسلطات الجمارك التحقق بسهولة من امتثال الألعاب للمتطلبات.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع قائمة المواد المحظورة في الألعاب.