القبض على شخص يقدم رشاوى انتخابية لصالح مرشح في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على شخص يقدم رشاوى انتخابية لصالح مرشح بمركز منوف في المنوفية.

إذ رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لدفعهم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح بدائرة مركز منوف بالمنوفية.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويواصل الناخبون عملية التصويت في اليوم الثاني للمرحلة الثانية لانتخابات النواب في 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا للفوز بـ141 مقعدا، بالإضافة إلى القوائم المخصصة لقطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، بواقع 5287 لجنة فرعية موزعة على الدوائر المختلفة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الداخل نحو 34 مليون مواطن. وقد خُصص 142 مقعدًا لنظام القائمة في القطاعين المشار إليهما، حيث تخوض المنافسة قائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر».