- لتسجل الأونصة 4146.41 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر الجاري

عادت أسعار الذهب الفورية إلى الارتفاع لتسجل انطلاقة قوية ومفاجئة في تداولات الثلاثاء، بعد تصريحات عززت الثقة بأن الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

ويعتبر هذا الارتفاع أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، حيث صعد الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 4,146.41 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر الجاري.

وتحركت الأوقية في مدى يومي صاعد، بدءا من حد أدنى عند 4,040.33 دولار، لتصل إلى الذروة عند 4,146.41 دولار.

وجاءت القفزة نتيجة تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي دعا إلى خفض الفائدة في ديسمبر المقبل بسبب ضعف سوق العمل الأمريكي.

وقال والر إن "البيانات المتاحة تشير إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال ضعيفا بما يكفي لتبرير خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية".

وفي 29 أكتوبر الماضي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية عند نطاق 3.75 بالمئة و4 بالمئة، ليُعدّ بذلك الخفض الثاني لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، بعدما أبقى عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.