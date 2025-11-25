لافروف: واشنطن لم تسلم موسكو رسميا خطة السلام الأصلية المكونة من 28 بندا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا تتوقع أن تقدم الولايات المتحدة نسخة من الخطة، التي تعتبرها موسكو مؤقتة، وذلك بعد أن تتفق واشنطن عليها مع أوروبا وأوكرانيا.

وأضاف لافروف أن "روسيا لن تكون راضية إذا جرى محو "نص وروح" الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي، خلال لقائهما في ألاسكا، من خطة السلام"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال لافروف إن الولايات المتحدة لم تسلم روسيا رسميا حتى الخطة الأصلية المكونة من 28 بندا.

وأكد مسئول أمريكي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن وزير الجيش الأمريكي، دان دريسكول، اجتمع مع مسئولين روس لعدة ساعات في أبوظبي، اليوم الثلاثاء.

ويرأس دريسكول، الذي انضم إلى فريق التفاوض الأمريكي قبل أقل من أسبوعين، المرحلة الأخيرة من المحادثات المتعلقة ببنود خطة سلام محتملة مع روسيا.

وقال المسئول الأمريكي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة محادثات حساسة، إن الأوكرانيين كانوا على دراية بالاجتماع.

ورفض المسئول تقديم تفاصيل حول مدة المفاوضات المتوقعة أو المواضيع التي تتم مناقشتها، لكنه أشار إلى أن جميع الأطراف أبدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في أسرع وقت ممكن.