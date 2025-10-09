طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ولنا في الخيال.. حب؟" التيزر الرسمي عبر منصة "فيسبوك"، استعدادًا لعرضه قريبًا بدور السينما. الفيلم ينتمي إلى فئة الكوميديا الرومانسية ذات الطابع التشويقي.

وتدور أحداث العمل حول أستاذ جامعي انطوائي يفضّل العزلة ويتجنب العلاقات الاجتماعية، قبل أن يدخل في علاقة مليئة بالتناقضات تضعه أمام صراع بين العقل والقلب:

هل يستسلم لمشاعره غير المتوقعة أم يقرر إنهاء العلاقة قبل أن تتعقّد؟

الفيلم من إنتاج ريد ستار للمنتجين باهو بخش وصفي الدين محمود، وتأليف وإخراج سارة رزيق، وبطولة: أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق.

ويشارك في البطولة أيضًا عدد من الوجوه الجديدة، منهم سيف حميدة، فريدة رجب، وعفاف مصطفى، إلى جانب ظهور خاص لعدد من صناع السينما والنجوم.

الفيلم يضم فريقًا فنيًا يضم: مدير التصوير: محمد جاد، مهندس الديكور: حمزة طه، المونتير: أيمن منصور، مصممة الملابس: ليلى ماجد، الموسيقار: خالد حماد، مهندس الصوت: علاء عاطف، المكساج: محمد صلاح.

الفيلم يعد واحدًا من الأعمال المنتظرة لموسم السينما المقبل، خاصة بطابعه الإنساني وخطّه الرومانسي المختلف.