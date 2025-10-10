قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها أصبحت أكثر تدقيقا وحرصا في اختياراتها الفنية، مؤكدة أن النجاح الكبير الذي حققته في أدوارها الأخيرة، بمسلسلات «صلة رحم، وسراب» بالإضافة إلى «لام شمسية»؛ جعل قرارها القادم «أصعب بكثير».

وأعربت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «ON Set» عن سعادتها بردود الفعل حول مسلسل «لام شمسية»، قائلة: «كنت أنا أعلم سيحظى بالمشاهدة، لكن لم أتوقع كل هذه الضجة والمسلسل يصل إلى كل الدول العربية، وحتى العرب المقيمين في أمريكا، وبعض الأجانب الذين تابعوه بالترجمة».

ولفتت إلى تمحور معظم أدوارها الأخيرة حول «شخصيات ثقيلة ومركبة»، غالبًا ما تكون لسيدات يعانين من مشاكل نفسية، مضيفة: «أشعر أنه يجب أن أنتظر حتى يأتيني عمل بنفس المستوى أو أفضل، ليس لدي استعجال أن أقدم عملا في رمضان القادم لمجرد التواجد».

وشددت أنها «متصالحة تمامًا» مع فكرة عدم المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل إذا لم تجد النص المناسب، مضيفة: «لا أشعر أنه سيفوتني شيء، أنا لا أريد أن أقدم عملا ثم أعود وأندم عليه».