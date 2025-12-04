 العراق يضع حزب الله والحوثيين على قوائم الإرهاب ويصحح تسمية الجولاني بالشرع - بوابة الشروق
الخميس 4 ديسمبر 2025 11:27 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

العراق يضع حزب الله والحوثيين على قوائم الإرهاب ويصحح تسمية الجولاني بالشرع


نشر في: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 11:02 ص | آخر تحديث: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 11:02 ص

صنّفت الجريدة الرسمية في العراق «الوقائع العراقية»، اليوم الخميس، جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني، ضمن قوائم الإرهاب، استناداً إلى قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقالت الجريدة في عددها الجديد، اطلعت عليها صحيفة «بغداد اليوم»، إن «التحديث يأتي بناءً على قرارات رسمية صادرة عن لجنة تجميد الأموال، والمتعلقة بتحديد الكيانات والأفراد المشمولين بإجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله».

كما نشرت الوقائع العراقية، تعديلاً يتعلق بصفة الرئيس السوري المؤقت، إذ تم تغيير تصنيف أبو محمد الجولاني، رئيس هيئة تحرير الشام، إلى أحمد الشرع، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي.

ويعد هذا الإجراء أحدث خطوة حكومية في سياق تحديث قوائم الإرهاب والالتزامات المرتبطة بقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك