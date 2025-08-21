مندوب سوريا بمجلس الأمن يطالب بإلزام إسرائيل بالانسحاب من سوريا وإنهاء احتلال الجولان

قال مندوب سوريا بالأمم المتحدة السفير قصي الضحاك، إن الحكومة السورية تمضي في جهودها لإعادة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية في مختلف المناطق، بعد سنوات الحرب التي أضعفت مقدرات البلاد وخلفت معاناة أليمة طالت جميع السوريين.

وشدد خلال جلسة الأمن، مساء الخميس، على تطلع سوريا إلى استمرار الانخراط الدولي الإيجابي والدعم البناء في هذه المرحلة الدقيقة، رغم التعقيدات والتحديات القائمة المعقدة وانعكاساتها السلبية على الواقع السوري، وفي مقدمتها السياسات الإسرائيلية العدوانية القائمة على انتهاك سوريا والتوغل العسكري في أراضيها، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين.

وأشار إلى سعي الاحتلال الإسرائيلي لإضعاف الدولة وضرب وحدتها الوطنية عبر اعتداءات مباشرة وإشعال التوترات؛ بهدف فرض «واقع احتلالي جديد» يتماهى مع «مخططات كيان الاحتلال الاستعماري التوسعي»، بما يمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وطالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية وإلزام سلطات الاحتلال بسحب قواتها من الأراضي السورية التي توغلت فيها خلال الأشهر الماضية، وإنهاء احتلال الجولان السوري، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعرب عن أسف دمشق، لغياب أية إدانة لهذه الاعتداءات في البيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن في العاشر من الشهر الجاري، والذي لم يشر إلى الهجمات الأخيرة على محيط القصر الرئاسي ومقر هيئة الأركان في دمشق.

وأكد أن محافظة السويداء، تحمل رمزية وطنية وتاريخية وجزء أصيل من النسيج الوطني السوري، نافيا أية محاولة للإقصاء أو التهميش، مؤكدا أن حمايتهم «مسئولية الدولة أولا وأخيرًا».

وأرجع الأحداث «الدامية والمؤلمة والمدانة» التي شهدتها المحافظة إلى «محاولات إسرائيل إشعال الفتنة وزعزعة استقرار سوريا».