يلتقي المايسترو العالمي سليم سحاب بمجموعة من المواهب الشابة وذلك في ظل التعاون المشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والمايسترو سليم سحاب بقصر ثقافة الأنفوشي بالأسكندرية في يوم لاختبارات المواهب الشابة واختيار الأنسب، غداً الجمعة.

وتقام الاختبارات التي يتبناها معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

ونشر المايسترو العالمي سليم سحاب منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فرصة جديدة للمواهب الواعدة في قصر ثقافة الأنفوشي في لمحة إنسانية، قرر اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتنسيق مع المايسترو سليم سحاب، فتح باب الاختبارات للمواهب الجديدة، وذلك للإقبال الجماهيري الكبير".

تقام الاختبارات غداً فقط بعد صلاة الجمعة مباشرة في قصر ثقافة الأنفوشي.

وكان المايسترو العالمي سليم سحاب قد شارك منذ فترة في مشروع الحفاظ على التراث والذي وجه به معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وأقامه البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وشارك في المشروع النجوم لؤي ومصطفى شوقي وقدمت فرقتي رضا للفنون الشعبية والقومية للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات بحضور وزير الثقافة.