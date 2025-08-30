ناج من حادث قطار مطروح يروي تفاصيل الكارثة: سمعنا صوتا في القضبان قبل الخروج عن المسار

روى أحمد مصطفى، أحد الناجين من حادث قطار مطروح، تفاصيل الدقائق التي سبقت وقوع الكارثة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إن القطار كان يسير في طريقه المعتاد وبسرعته العادية، قبل سماع الركاب فجأة صوتا غريبا.

وتابع حديثه: «سمعنا صوتا في القطر من تحت، وبعدها القطار خرج عن مساره والعربات انقلبت بنا».

ونفى شعور الركاب بأي اصطدام، مؤكدًا أن: «القطار كان يسير بسرعته العادية، لكن سمعنا صوتا في القضبان، وبعدها خرج عن مساره، ولم نشعر بشيء آخر».

وأوضح أن خروج القطار عن القضبان أدى إلى انقلاب العربات بشكل متتال، قائلا: «كل عربية سحبت وراها عربية».

وأشاد بالدور البطولي لأهالي مطروح، قائلا: «نشكر العرب طبعًا الذين وقفوا بجانبنا، وجاؤوا بالمياه ووقفوا معنا وكانوا يساعدون الناس على الخروج من القطار» من بين حطام العربات والزجاج المكسور.

وكشف عن استقلاله وأسرته «العربة الخامسة»، مضيفا أن أكثر العربات تضررًا والتي شهدت أغلب الإصابات والوفيات كانت العربية الثالثة والرابعة.

واختتم حديثه موضحا أنه وأسرته غادروا موقع الحادث سريعًا، بسبب حالة التوتر التي أصابتهم، واستقلوا سيارة للعودة إلى القاهرة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابي حادث قطار مطروح، 103 مصابين 87 مصابًا خرجوا من المستشفيات، مشيرا إلى استمرار 16 حالة في المستشفيات.

وأضاف أن من بين الـ 16 حالة هناك 3 حالات وضعها «غير مستقر»، بينما بقية الحالات وضعها الصحي مستقر وتستجيب للعلاج، إلى جانب 3 وفيات.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية في بيان، السبت، عن خروج عدد 7 عربات عن القضبان من القطار رقم 1935 في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما أدى إلى انقلاب 2 عربة منها، ووقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وتوجه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل، إلى موقع حادث خروج سبع عربات عن القضبان من القطار القادم من مطروح إلى القاهرة، ووجه بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب فيه، والفصل الفوري لمن تثبت إدانته، كما تقدمت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بخالص التعازي للمتوفين في الحادث