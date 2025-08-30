أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تعازيه في ضحايا حادث خروج قطار مطروح رقم 1935 الروسي المكيف عن مساره وانقلاب عدد من عرباته.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن عددًا كبيرًا من المصابين خرج من المستشفيات.

وثمن تعامل الحكومة مع الحادث، مشيرًا إلى سرعة توافد سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى الموقع، وبقاء الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، حتى اللحظة في المكان.



وأشار إلى أن وزير النقل أكد محاسبة المسئولين عن الحادث، معقبًا: «مكناش نتنمى وقوع هذه الوفيات، لكن إحنا بقالنا مدة ربنا كارمنا ومفيش حوادث».

وأضاف: «في وقت كانت حوادث القطارات مأساوية، عشنا كوارث وحرائق ومصائب، إنما في النهاية حادث زي ده ربنا ستر إلى حد كبير، وإن شاء الله متكونش في أشياء أخرى».

وشهدت منطقة الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة، خروج قطار مطروح رقم 1935 الروسي المكيف عن مساره وانقلاب عدد من عرباته.

وتوجهت أوناش الرفع وفرق هندسية من هيئة السكة الحديد إلى الموقع لإعادة العربات إلى مسارها والوقوف على أسباب الحادث، بينما جرى تقديم الإسعافات الميدانية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد الإصابات، في حادث خروج عدد 7 عربات عن القضبان في القطار المتجه من مطروح إلى القاهرة بنطاق محافظة مطروح، إلى 94 مصابا، بالإضافة إلى 3 وفيات.

وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف نقلت 55 مصابا، إلى مستشفى الضبعة المركزي، و39 مصابا في مستشفى رأس الحكمة، مؤكدة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة مطروح والمحافظات المجاورة والدفع بأطقم طبية لدعم المستشفيات المستقبلة للحالات.

وأكدت الوزارة تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين كافة، في ظل متابعة لحظية من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.