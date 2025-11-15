تحذيرات طبية في غزة من تفشي مرض نادر يهدد حياة الأطفال والبالغين

حذر الدكتور وائل خليفة، المدير الطبي لمستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحات التخصصية، من انتشار مرض نادر في قطاع غزة يعرف باسم "متلازمة غيلان باريه (GBS)".

وقال في تصريحات نقلتها وكالة شهاب الفلسطينية، إن تفشي هذا المرض ارتبط بشكل واضح بتداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وصرح خليفة، بأن أسباب هذا المرض غير معروفة بدقة، إلا أنه شهد انتشارًا واسعًا خلال الحرب الأخيرة، وأصاب العديد من المواطنين من مختلف الأعمار، ما أدى إلى تدهور حاد في حالتهم الصحية، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة.

وشرح خليفة أن "متلازمة غيلان باريه" مرض فيروسي يؤدي إلى تثبيط جهاز المناعة، مما يجعل المصاب أكثر عرضة للأمراض، لا سيما في ظل نقص الغذاء والفيتامينات وانتشار الأمراض والأوبئة، وتدمير البنية التحتية الصحية في القطاع.

وأوضح أن الأعراض عادةً تبدأ بنزلة معوية أو التهاب فيروسي، تليها مضاعفات خطيرة تشمل فقدان القدرة على الحركة، وضعف الأعصاب الطرفية التي قد تمتد لتصل إلى عضلات الرئتين، مسببة صعوبات في التنفس وأحيانًا الوفاة.

ولفت إلى أن تشخيص المرض يمثل تحديًا كبيرًا، إذ قد تُختلط أعراضه مع أمراض أخرى، ما يؤدي إلى تأخير العلاج المتوفر، ويشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المرضى.

وأوضح أن العلامات المبكرة للإصابة تشمل الهزلان وآلام المفاصل وضعف الأطراف، مع صعوبة في التنفس وإسهال مصاحب للالتهاب المعوي.

وأكد خليفة، أن مستشفى الوفاء استقبل حالات متعددة مصابة بالمرض، بعضها وصل في مراحل حرجة، كشلل نصفي أو رباعي، واضطر بعض المرضى لاستخدام أجهزة التنفس الاصطناعي للحفاظ على حياتهم.

ورغم القيود، تمكن الطاقم الطبي من تقديم العلاجات التأهيلية المتاحة، والتي ساهمت في إنقاذ المرضى خلال فترات علاج متفاوتة بين شهرين و6 أشهر.

وأضاف أن العلاج الكامل يتطلب أجهزة متخصصة لغسيل الدم وأجهزة أخرى لمكافحة تأثير المرض على جهاز المناعة، لكنها غير متوفرة في غزة.

وأشار إلى أن بعض المرضى ما زالوا يتلقون علاجًا طبيعيًا ووظيفيًا خارجيًا، بينما يبقى آخرون على قوائم انتظار، ومنهم من توفي قبل الوصول إلى المستشفى.

وشدد خليفة على أهمية النظافة الشخصية والبيئية، وتحسين التغذية للحد من خطر الإصابة بهذا المرض النادر.