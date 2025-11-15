المخرج عمرو سلامة: المنصات أنقذتنا بعد تراجع مشاهدات التلفزيون بشكل كبير

رأى المخرج عمرو سلامة، أن ظهور المنصات الرقمية على غرار « Watch It» وغيرها، كانت بمثابة «إنقاذ» لصناعة السينما والدراما بسبب تراجع المشاهدة التلفزيونية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «Spot Light» إلى توجه الجمهور لمشاهدة معظم الأعمال عبر الإنترنت، قائلا: «المنصات أنقذتنا، لأننا كنا دخلنا مرحلة لم يعد فيها أحد يشاهد التلفزيون مثلما كان من قبل، والمشاهدات على التلفزيون تراجعت بشكل كبير».

وقال إن المنصات أحدثت «فرقًا كبيرًا» وفتحت سوقا جديدًا أمام صناعة السينما والمسلسلات، وضخت ميزانيات أفضل، كما أنها حسّنت من تجربة المشاهد.

وأضاف أن المنصات قدمت «طريقة شرعية وقانونية مفيدة للغاية» توفر للجمهور مشاهدة الأعمال الجديدة.

ودعا الدولة إلى الاهتمام بشكل أكبر بمواجهة القرصنة ومحاربتها، وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية، موضحا أن تفعيل هذه القوانين سيشجع المزيد من الجمهور على الاشتراك في المنصات الشرعية، وازدهارها، لا سيما في ظل امتلاك الدول منصة «Watch It».



