السبت 15 نوفمبر 2025 12:08 ص القاهرة
فلسطين ترحب بالبيان المشترك الداعم لمشروع القرار الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن

وكالات
نشر في: الجمعة 14 نوفمبر 2025 - 11:06 م | آخر تحديث: الجمعة 14 نوفمبر 2025 - 11:06 م


رحبت دولة فلسطين، بالبيان الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر ، والإمارات، والسعودية، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا، بشأن مشروع قرار مجلس الأمن، والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي جرى الإعلان عنها في 29 سبتمبر الماضي، وتم تأكيدها في اجتماع شرم الشيخ.

وأكدت فلسطين - في بيان نشرته وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" - أهمية هذا المسعى، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتسريع إدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والانتقال الفوري نحو إعادة الإعمار، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في القطاع ومنع التهجير، ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.

ورحبت فلسطين بما جاء في هذا البيان، الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، والذهاب إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدة أن يكون ذلك وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

وجددت دولة فلسطين التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسئولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.

