إسرائيل تكشف هوية أسير ادعت استعادة جثته من غزة‎ الجمعة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن الأسير الثاني الذي ادعت تل أبيب، الجمعة، استعادة جثته من قطاع غزة هو عيدان شتيفي.

وفي بيان، قال مكتب نتنياهو: "في عملية معقّدة لجيش الدفاع الإسرائيلي، نُفذت بتوجيه مشترك من مقر شؤون المختطفين في شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام، تم إنقاذ جثمان عيدان شتيفي، إلى جانب جثمان إيلان فايس، من داخل قطاع غزة".

والجمعة، أعلنت إسرائيل عن هوية القتيل الآخر فايس.

وأضاف البيان: "العملية المعقّدة نفذتها قوات جيش الدفاع بقيادة القيادة الجنوبية، بالتعاون مع شعبة الاستخبارات العسكرية والقوات الخاصة".

وادعى أن شتيفي، "اختُطف (أسر) من منطقة تل جمة، وقُتل على أيدي حماس، بعد أن عمل على إنقاذ وإخراج آخرين من حفلة نوفا في 7 أكتوبر 2023، وكان يبلغ من العمر 28 عامًا عند مقتله".

وأكمل البيان: "بعد إجراء عملية تحديد الهوية في المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع وحدة التحقيقات الجنائية في شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، قام طاقم شؤون المختطفين (الأسرى) في هيئة القوى البشرية بإبلاغ عائلته".

وسبق أن أعلنت إسرائيل في 22 يونيو الماضي، استعادة جثث 3 من المحتجزين بقطاع غزة في عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش.

وفي 7 أكتوبر 2023، شنت "حماس" هجوما تحت عنوان "طوفان الأقصى" على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، وذلك "ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى".

وتقدّر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.