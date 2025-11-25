إنقاذ 3 أشخاص حاصرتهم السيول جنوبي الأردن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي ما أدى إلى تساقط غزير للأمطار في عدد من المحافظات

أعلنت السلطات الأردنية، الثلاثاء، إنقاذ ثلاثة أشخاص حاصرتهم السيول جراء الأمطار في محافظة الطفيلة جنوبي المملكة.

أفاد بذلك عامر السرطاوي متحدث مديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، في بيان.

وقال السرطاوي إن "كوادر الدفاع المدني تعاملت اليوم (الثلاثاء) مع بلاغ لمحاصرة سيول لثلاثة أشخاص في محافظة الطفيلة، حيث تمكنت من مساعدتهم وإجلائهم دون تسجيل أية إصابات تذكر".

ودعا إلى "ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي، والابتعاد عن المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول والتجمعات المائية".

ويتأثر الأردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي، أدت إلى تساقط غزيز للأمطار في عدد من محافظات المملكة.