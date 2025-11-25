 وزير تركي: تعاون أنقرة وسيول بالطاقة النووية يهدف لعدة أعمال مشتركة - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 11:08 ص القاهرة
وزير تركي: تعاون أنقرة وسيول بالطاقة النووية يهدف لعدة أعمال مشتركة

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار
أنقرة / الأناضول
نشر في: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 11:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 11:02 ص

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية، تهدف لإنجاز أعمال مشتركة عديدة بين البلدين.

جاء ذلك في تدوينة له على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين.

وأوضح الوزير أن مذكرة التفاهم المذكورة تهدف أيضا إلى تقاسم الخبرات والمعلومات بين الجانبين.

ولفت إلى أن العلاقات المتجذرة بين تركيا وكوريا الجنوبية توجت بالتفاهم في مجال الطاقة النووية.

وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، وقعت شركة الطاقة النووية التركية "توناش" و"كيبكو" للطاقة الكهربائية الكورية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

والاثنين، استضافت أنقرة رئيس كوريا الجنوبية، حيث تكللت زيارته بتوقيع 3 اتفاقيات أبرزها في مجال الطاقة النووية والنقل.


