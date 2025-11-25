سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الدفاع المدني قال إن مكافحة الحرائق ومحاولة السيطرة عليها استمرت لأكثر من 7 ساعات..

أخمدت أمطار غزيرة، الثلاثاء، حرائق واسعة اندلعت في غابات منطقة رأس البسيط في مدينة اللاذقية شمال غربي سوريا، وذلك بعد ساعات طويلة من جهود المكافحة.

جاء ذلك وفق ما أعلنه الدفاع المدني السوري في بيان على حسابه الرسمي بمنصة "تلغرام".

وقال البيان: "هطول أمطار على الساحل السوري صباح اليوم الثلاثاء أدى لإخماد حرائق الغابات في منطقة رأس البسيط في ريف اللاذقية، والتي اندلعت منتصف الليلة الماضية".

وأضاف: "استجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء الحراجي، واستمرت في مكافحة الحرائق ومحاولة السيطرة عليها لأكثر من 7 ساعات، في ظل ظروف صعبة بسبب اشتداد سرعة الرياح".

وأوضح أن "الأمطار ساهمت في إخماد الحريق، وما تزال فرق الإطفاء في الموقع للمراقبة، وتحسبا من تجدد الاشتعال".

وتشهد سوريا حالة من عدم الاستقرار الجوي مع تساقط غزيز للأمطار في عدد من محافظات البلاد.

والسبت، تمكن الدفاع المدني السوري من السيطرة على سلسلة حرائق اندلعت، مساء الجمعة، في ريف اللاذقية.

وشهدت محافظة اللاذقية خلال الصيف الماضي سلسلة حرائق كبيرة اجتاحت مساحات واسعة من الغابات والأحراش.

وأدت في ذلك الوقت، إلى خسائر بيئية وزراعية، ما دفع الجهات المعنية إلى تعزيز خطط الاستجابة السريعة وتكثيف إجراءات الوقاية لتقليل مخاطر اندلاع حرائق جديدة.