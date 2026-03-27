واشنطن تدعو رعاياها في الإمارات والبحرين والسعودية للتفكير بالمغادرة

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا من المستوى الثالث لرعاياها في الإمارات والبحرين والسعودية، يحثهم على التفكير بمغادرة هذه البلدان، أو الاستعداد للاحتماء في أماكنهم.

جاء ذلك في تحذيرات منفصلة أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية عبر سفارات واشنطن في الإمارات والبحرين والسعودية.

ودعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في المنطقة إلى التفكير في المغادرة أو الاستعداد للاحتماء في أماكنهم، بسبب استمرار "تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأشار التحذير من المستوى الثالث إلى أن الهجمات المتبادلة المستمرة في المنطقة تزيد من "تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة" في تلك الدول.

وأوضح التحذير أن الرحلات الجوية التجارية لا تزال مستمرة في عموم الإمارات والسعودية، مع احتمال حدوث تأخيرات أو إلغاءات.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.