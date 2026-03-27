استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في القدس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد فلسطيني، الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس.

وقالت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي في رام الله للأناضول، إن الشاب مصطفى حمد توفي متأثر بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم قلنديا.

وذكرت المصادر أن حمد وصل قسم الطوارئ بالمستشفى بحالة حرجة، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقا.

وأفاد مراسل الأناضول أن مراسم تشييع الشاب انطلقت من المستشفى بمشاركة محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملها مع إصابتين بالرصاص الحي لشابين خلال اقتحام قوات إسرائيلية مخيم قلنديا للاجئين.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية للأناضول، بأن مواجهات اندلعت عند مدخل المخيم، استخدم فيها جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق شبان فلسطينيون القوات بالحجارة.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا منذ بدء حرب الإبادة بغزة في 8 أكتوبر 2023، حيث تشمل الاعتداءات عمليات قتل وهدم وتهجير وتوسع استيطاني.

وأسفر هذا التصعيد عن استشهاد 1136 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال حوالي 22 ألفا، وسط تحذيرات دولية من إمكانية إعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية.

وتعود جذور الصراع إلى عام 1948، حين أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم سيطرت على باقي الأراضي الفلسطينية، مع رفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة.