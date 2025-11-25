سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد فلسطيني، الثلاثاء، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة التي يحتلها بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي ومن زوارق حربية باتجاه شواطئ رفح.

وقال مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس في بيان: "شهيد بنيران الاحتلال في بلدة بني سهيلا داخل الخط الأصفر شرقي المدينة".

والخط الأصفر هو الخط الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بعد الانسحاب إلى الخط الأصفر ما زال يسيطر على 53% من مساحة قطاع غزة.

وذكر شهود عيان للأناضول أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيرانها من عرض البحر باتجاه شواطئ رفح جنوبي القطاع بالتزامن مع قصف بالمدفعية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وفجر الثلاثاء، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبان سكنية في المناطق التي يحتلها شرقي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف وتفجيرات استهدفت العديد من المباني السكنية في المناطق التي يحتلها بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية أمريكية، ودخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، خرقت إسرائيل الاتفاق حوالي 500 مرة، وقتلت أكثر من 342 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، استمرت عامين بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف مصاب، وألحقت دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.​​​​​​​