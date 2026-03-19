البرازيل: الشرطة تقتل 7 مشتبه بكونهم تجار مخدرات في أحياء ريو الفقيرة

أعلن مسئولون برازيليون، إنفاذ القانون مقتل سبعة أشخاص، يشتبه بأنهم تجار مخدرات، بينهم زعيم عصابة لتهريب المخدرات، بالإضافة إلى إصابة أحد السكان المحليين في تبادل إطلاق النار، وذلك خلال عملية للشرطة البرازيلية في أحياء ريو دي جانيرو الفقيرة اليوم الأربعاء.

وقال مفوض الشرطة العسكرية الكولونيل مارسيلو دي مينيزيس، في مؤتمر صحفي، إن كلاوديو أوجوستو دوس سانتوس، وهو زعيم عصابة لتهريب المخدرات وعضو في عصابة ريد كوماند الإجرامية سيئة السمعة، كان من بين القتلى في العملية التي جرت في وسط مدينة ريو.

وأفادت الشرطة، بأنه ردا على ذلك، أضرم "مجرمون" النار في حافلة وأغلقوا الطرق في منطقة وسط ريو، وحاول بعضهم سرقة مفاتيح الحافلات لاستخدامها في إغلاق الطرق.

وأضافت الشرطة، أنه تم اعتقال خمسة أشخاص بتهمة القيام بأعمال تخريب.

وأشار الكولونيل دي مينيزيس، إلى أن الشرطة نفذت المداهمة الواسعة بعد تحديد موقع دوس سانتوس باستخدام معلومات استخباراتية.

وقالت الشرطة العسكرية، في منشور على تطبيق "إكس"، إن حوالي 150 رجل شرطة عسكرية شاركوا في العملية التي استهدفت المناطق الحضرية الواسعة في أحياء برازيريس وفاليه وفوجيتييرو وكوروا وإيسكونديدينيو وباولا راموس.

وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط أسلحة تشمل بنادق ومسدسات ومسدسات بأسطوانات دوارة.