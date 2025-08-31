ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز: «الظروف صعبة لكن القادم أفضل»

أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، حزنه الكبير عقب خسارة فريقه أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وقال ريبيرو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “هدف بيراميدز المبكر أثّر كثيرًا على أداء اللاعبين، والظروف كانت صعبة للغاية، حالة التوتر ظهرت بوضوح، وتعاملنا مع المباراة ونحن غير مستعدين بالشكل الكافي”.

وأضاف: “مع الوقت ستكون هناك فرصة للتحسن، كنا أفضل في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني افتقدنا التوازن ولم نصنع فرصًا حقيقية”.

وتابع المدير الفني للأهلي: “خضنا 4 مباريات حصدنا خلالها 5 نقاط فقط، لكننا نحتاج إلى وقت أكبر للعمل. نحن أول من يشعر بالضغط والحزن، لكننا سنبذل كل ما لدينا لمساعدة الفريق وتحقيق طموحات الجماهير”.

كما شدد ريبيرو على صعوبة مهمته داخل القلعة الحمراء: “العمل في النادي الأهلي ليس سهلًا، وأحترم جميع الآراء حتى المنتقدين، وأعلم أن جمهور الأهلي لا يقبل إلا بالفوز”.

واختتم تصريحاته قائلا: “نحن أول من يشعر بالغضب لعدم تحقيق النتائج المنتظرة، لكنني على يقين أن أداء الفريق سيتحسن في الفترة المقبلة”.

وكان الأهلي قد خسر أمام بيراميدز بثنائية المغربي وليد الكرتي في الدقيقتين 5 و68، ليتجمد رصيد المارد الأحمر عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما ارتقى بيراميدز إلى المركز الثالث برصيد 8 نقاط.