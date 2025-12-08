وزير العدل: تطور ملحوظ في تعزيز التشريعات المعنية باحترام القانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية

ترأس المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومي 8 و9 ديسمبر، وذلك بحضور السفير الدكتور حسين هنداوي الأمين العام المساعد للجامعة، والسيدة آنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وعدد من مساعدي وزير العدل.

وفي مستهل الجلسة، دعا وزير العدل الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح القضاة الأربعة شهداء الواجب، وقراءة الفاتحة ترحمًا عليهم، قبل أن يوجه ترحيبه بالوفود العربية المشاركة، مثمنًا استضافة جامعة الدول العربية لهذا الحدث، ومشيدًا بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم الجهود الإقليمية والدولية لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.

كما أعرب عن تقديره للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر لرئاستها الموفقة للاجتماع السابق، ودورها في تأسيس اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.

وأكد وزير العدل في كلمته أن المنطقة العربية شهدت تطورًا ملحوظًا في تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية المعنية باحترام القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الإطار بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر التعاون البنّاء مع الشركاء الدوليين والمشاركة الفعالة في المحافل العالمية.

كما شدد على الدور المحوري للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في تنسيق الجهود الوطنية، وإعداد المقترحات التشريعية، وتدريب الكوادر المتخصصة، وتنظيم الفعاليات الهادفة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.

وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير العدل سلسلة من اللقاءات الثنائية، بدأت بلقاء مع آنا براتس، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتبادل الرؤى حول المستجدات في المنطقة العربية، خاصة الأوضاع في غزة والسودان.

كما التقى بالدكتور عبدالله بن مدرك الرويلي، أمين عام اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، ثم بالدكتورة فريدة الخمليشي، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون العربي في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، وشهدت تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.