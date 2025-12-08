سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة بتروجيت وبيراميدز أف سي المؤجلة من الجولة العاشرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

إيقاف أمادو باه، لاعب فريق بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد سامي سعد أبو العينين ، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف كرونوسلاف يورتيتش ، المدير الفني لفريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.