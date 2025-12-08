 3 إيقافات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة بيراميدز وبتروجت - بوابة الشروق
الإثنين 8 ديسمبر 2025 5:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

3 إيقافات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة بيراميدز وبتروجت

الشروق
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 5:03 م | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 5:05 م

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة بتروجيت وبيراميدز أف سي المؤجلة من الجولة العاشرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

إيقاف أمادو باه، لاعب فريق بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. 

إيقاف أحمد سامي سعد أبو العينين ، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. 

إيقاف كرونوسلاف يورتيتش ، المدير الفني لفريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث. 

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك