أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة بتروجيت وبيراميدز أف سي المؤجلة من الجولة العاشرة للمرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاءت العقوبات على النحو التالي:
إيقاف أمادو باه، لاعب فريق بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
إيقاف أحمد سامي سعد أبو العينين ، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
إيقاف كرونوسلاف يورتيتش ، المدير الفني لفريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.