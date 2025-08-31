ستارمر يتعهد باحتجاز المهاجرين عبر القنال وإعادتهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، "باحتجاز (المهاجرين عن طريق القوارب) وإعادتهم" فيما واجه ضغطا متناميا لإظهار نتائج في التصدي لحالات عبور القنال الانجليزي وإنهاء استخدام فنادق اللاجئين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم السبت.

وما زال عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال على متن قوارب صغيرة عند مستوى مرتفع قياسي في هذا التوقيت من العام وتواصلت الاحتجاجات الصغيرة ضد استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء.

وحذر اللورد تشارلي فالكونر العضو بحزب العمال البريطاني رئيس الوزراء من أن الناخبين سوف يواصلون التوجه لـ"حزب إصلاح المملكة المتحدة" ما لم يتم اتخاذ خطوة للتصدي لأزمة المهاجرين.

وقال ستارمر في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إنني واضح: لن نكافئ على الدخول غير الشرعي. إذا عبرت القنال بصورة غير شرعية، سيتم احتجازك وإعادتك".