تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة 3 طلاب وسائق يعمل بتطبيق للنقل الذكي، لاتهامهم بمطاردة فتاتين والتسبب في إصابتهما، بعد اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وواجهت المحكمة المتهمين بما نسبته إليهم النيابة في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، فأنكروا الاتهامات.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين الأربعة، مازن ن.، وعبد الرحمن ج.، ومهند ج.، ويحيى ع.، تعرضوا بالقول والفعل للمجني عليهن "رنا إ." وصديقتها "نزال ي."، في الطريق العام، حيث تلفظوا بعبارات وإيحاءات جنسية، وكرروا ذلك بملاحقة سيارة المجني عليهن والتعرض لهما بإشارات وعبارات إباحية، وذلك بتاريخ 13 أغسطس الماضي بمنطقة أكتوبر.

وأضافت النيابة أن المتهمين تسببوا خطأً في إصابة المجني عليهن، نتيجة رعونة القيادة وعدم مراعاة القوانين، ما أدى إلى وقوع الحادث وإحداث الإصابات المثبتة بالتقارير الطبية. كما تسببوا في إتلاف السيارة المملوكة للمجني عليها "رنا إ.".

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي 3 سيارات بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وإصابتهما.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 أغسطس ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة، قائدة السيارة المشار إليها والمصابة بكدمات وسحجات، بتضررها من قائدي 3 سيارات لملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها أثناء سيرها رفقة صديقتها، المصابة بجرح في الجبهة، ما تسبب في اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة وحدوث الإصابات، بينما فرّ قائدو السيارات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارات والمتهمين في حينه، وتبين أنهم 3 طلاب وسائق يعمل بتطبيق للنقل الذكي، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.