والد فتاة مطاردة طريق الواحات: أنباء التصالح مع المتهمين غير صحيحة

نفى والد "رنا" إحدى فتيات حادث مطاردة طريق الواحات، ما أثير عن تصالحه مع أسر المتهمين ونية أبنته في تغيير أقوالها أمام المحكمة في جلسة الغد.

وأكد والد "رنا" إنه سيحضر رفقة نجلته إلى جلسة محاكمة المتهمين غدًا الإثنين، مشيرًا إلى أنه مستمر في إجراءات تقاضي المتهمين للنهاية.

وقررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل محاكمة 3 طلاب وسائق للنقل الذكي، في اتهامهم بمطاردة فتاتين، والتسبب في إصابتهن، بعد اصطدام سيارتهما بسيارة نقل كانت متوقفة على طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر، لجلسة 1 سبتمبر المقبل، للإعلان بالادعاء المدني وسداد الرسوم.