السجن المؤبد لأب وابنيه واثنين آخرين في قضية اتجار بالمخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لأربعة متهمين، بينهم أب ونجلاه، وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

ترأس المحكمة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي، وأحمد عبد المنعم أحمد طبوشة، ومحمد أحمد لخاطرة دوير، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5748 لسنة 2025 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 813 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهمين الأربعة، وجميعهم مقيمون بسرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة، قد حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، في يوم 27 فبراير 2025 بدائرة مركز الخانكة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثالث، والمتهمان الثاني والثالث هما أبناء المتهم الأول، وأن المتهم الثالث لم يبلغ 21 سنة ميلادية كاملة.

كما أحرز المتهمون جوهرًا مخدرًا "أحد مشتقات فينيثيل أمين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأيضًا أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "عدد 2 مطواة".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الرابع أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار، بالإضافة إلى جوهر مخدر "أحد مشتقات فينيثيل أمين"، وأحرز سلاحًا ناريًا غير مشخِّن "فرد خرطوش"، وذخائر "5 طلقات خرطوش"، دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.





