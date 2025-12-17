هيجسيث يرفض نشر تسجيل مصور للضربة الأمريكية على قارب يشتبه بتورطه في تهريب المخدرات

رفض وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث الدعوات إلى نشر تسجيل فيديو يظهر ضربة أمريكية استهدفت قاربا يشتبه بتورطه في تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي خلال شهر سبتمبر، وهي ضربة قيل إنها أسفرت عن مقتل شخصين نجيا من ضربة أولى.

وقال هيجسيث للصحفيين، يوم الثلاثاء: "تماشيا مع سياسة الحرب المعمول بها منذ زمن طويل داخل الوزارة، وبموجب سياسة وزارة الدفاع، فإننا بطبيعة الحال لن ننشر تسجيلا كاملا وغير مُحرر وسريا للغاية لعامة الناس".

وأضاف أن عرض التسجيل سيقتصر على أعضاء اللجان المختصة في الكونجرس فقط.

وفي إطار حملة مستمرة لمكافحة تهريب المخدرات المزعوم، شن الجيش الأمريكي ضربة على قارب في منطقة الكاريبي في 2 سبتمبر/أيلول. وبعد ذلك بوقت قصير، صدرت، بحسب تقارير، أوامر بقتل شخصين نجيا من الضربة الأولى، وهي ادعاءات رفضها الأدميرال الأمريكي فرانك برادلي، الذي كان مسؤولا عن العملية.



وبحسب خبراء، فإن الضربة الثانية قد تكون انتهكت القانون الدولي. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ثمة رجلين كانا يتشبثان بحطام القارب عندما تعرض لهجوم جديد، ولم يشكلا أي تهديد فوري.

ومنذ سبتمبر/أيلول، تستهدف القوات الأمريكية مرارا سفنا في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ تقول إنها كانت تحمل مخدرات، استنادا إلى تقييمات استخباراتية، دون أن يقدم الجيش أدلة علنية تثبت هذه المزاعم.

وتشير إحصاءات وسائل إعلام أمريكية إلى أن أكثر من 90 شخصا قتلوا في هذه العمليات حتى الآن.