أشار تقرير صحفي إسباني، إلى اقتراب عودة الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ريال مدريد، وإمكانية لحاقه بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، يوم الأحد المقبل.

وفقا لصحيفة "أس" الإسبانية فإن أرنولد اقترب من العودة لتشكيل ريال مدريد بعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين، مشيرة إلى إمكانية عودته في مباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن تشابي ألونسو مدرب الفريق ينتظر عودة لاعبيه الستة المصابين، وهم أرنولد، كارفاخال، هويسن، سيبايوس، روديجر، ميندي، ولكن عودة لاعب ليفربول السابق هي الأقرب بينما لا تزال مشاركة كارفاخال وهويسن في الكلاسيكو محل شك.

وأضافت "أكمل الظهير، الذي غاب عن آخر ست مباريات لريال مدريد ولم يتمكن من اللعب مع منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، جزء من تدريبات الفريق الجماعية اليوم الاثنين".

وتابعت الصحيفة "هناك تفاؤل في ريال مدريد بشأن عودة أرنولد إلى قائمة الفريق أمام يوفنتوس، على الرغم من استمرار الشكوك حول مشاركته المباشرة في التشكيلة الأساسية بعد فترة الغياب".

وأتمت (آس) تقريرها "بعيدا عن يوفنتوس، تتجه الأنظار نحو مباراة الكلاسيكو وهناك حالة ترقب حول ثلاثة لاعبين كارفاخال، وهويسن، وسيبايوس، وبدأ الثلاثة تدريباتهم الأسبوعية بمفردهم، لكن من الصعب لحاقهم بمباراة يوفنتوس، ولا تزال هناك شكوك حول مباراة الكلاسيكو بالرغم من تبقي ستة أيام على المباراة".

ويواجه ريال مدريد نظيره يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، وذلك قبل مباراة الكلاسيكو المنتظرة الأحد المقبل، ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، ويليه برشلونة برصيد 22 نقطة.