وزير المالية: مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي ساعدنا فى تنفيذ ما وعدنا به لدفع تنافسية الاقتصاد المصري

أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره للقطاع الخاص؛ لتجاوبه الكبير مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، موضحا أن "مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي ساعدنا فى تنفيذ ما وعدنا به لدفع تنافسية الاقتصاد المصري".

وأضاف كجوك، في مؤتمر "حابي" حول "تنافسية الاقتصاد المصري": "إننا نستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعا لتحويل مصر لمركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي"، موضحا: "ملتزمون بأربع أولويات للسياسات المالية، نراهن في تحقيقها على القطاع الخاص".

وتابع: "مستمرون في ترسيخ الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، وأن سياستنا ستظل متوازنة بين دعم تنشيط وتنافسية الاقتصاد، والانضباط والاستقرار المالي، ونستهدف طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وخفض حجمه وأعبائه، ونعمل على خلق مساحات مالية إضافية للإنفاق بشكل أكبر على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن".

وأوضح الوزير، موجها حديثه لمجتمع الأعمال: "معا نجحنا فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأثبتنا أهمية مسار الثقة والشراكة بيننا لصالح اقتصادنا"، مؤكدا أن "الحزمة الثانية تخاطب شركائنا الدائمين برسالة واضحة: «(إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة)".

وأردف: "نتحرك في التسهيلات الضريبية بقناعة كاملة بأن أكبر عائد للدولة سيتحقق لما يكبر وينمو القطاع الخاص"، لافتا إلى أن هناك حوافز بالحزمة الثانية لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات الطبية من 14%؜ إلى 5%؜، فضلا على إجراء تطوير مؤسسي وهيكلي قوي ومؤثر حتى يكون رد ضريبة القيمة المضافة أسهل وأسرع بشكل ملموس.

وأكد الوزير، أن شركة "إي تاكس" تؤسس مراكز متميزة جدا لتقديم الخدمات الضريبية بشكل عصرى وجاذب ومحفز للممولين، موضحا أن النظام الضريبي المبسط مستمر بحوافز قوية لتشجيع صغار الممولين والشركات الناشئة والمهنيين حتى 20 مليون جنيه سنويا، و"أننا نعمل مع جهاز المشروعات الصغيرة على حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط".

وأشار وزير المالية، إلى أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتحول إلى "خدمات ديجيتال" لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أن التصرفات العقارية ستكون أسهل بـ "موبايل أبليكشن" ونسبتها كما هي 2.5%؜ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات العقارية، مضيفا: "سنعلن مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قريبا تفاصيل التسهيلات الجمركية لخفض زمن الإفراج وتعزيز تنافسية الاقتصاد والتصدير".